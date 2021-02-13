Новини

Єрмак про "Нормандський формат": Переговори просуваються складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції

3 60939
Єрмак про "Нормандський формат": Переговори просуваються складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції
У межах Нормандського формату на рівні політичних радників наразі триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей та припинення війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телепрограмі "Україна з Тиграном Мартиросяном", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, були виконані. Водночас, за його словами, "Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо".

Керівник Офісу Президента нагадав, що Україна є сумлінним прихильником Мінських домовленостей.

"Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожний рядок цих угод – у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки. Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування. Сьогодні 2021 рік", – сказав Андрій Єрмак.
Він також оцінив переговори у межах Нормандського формату як досить складні.

"І очні, і у форматі відеоконференції, переговори тривають не менше п'яти-шести годин. Переговори просуваються  складно, але  однак прогрес є", – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що просування перемовин залежить не тільки від України.

Крім того, за словами Андрія Єрмака, дуже важливо, що лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники держав – західних партнерів: Німеччини та Франції – як учасниць Нормандського формату, а також США, Великої Британії, Канади, Швеції.

"Для нас було важливо, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на Донбасі, як Україна виконує свої зобов'язання, як наша країна робить усе необхідне для того, щоб підтримувався режим припинення вогню. Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в Мінській тристоронній контактній групі, і в Нормандському форматі", – сказав керівник Офісу Президента.

Також читайте: Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов

Топ коментарі

  • Alex Newman
    Тут вже цитують не преза а його завгоспа ... хто такий Єрмак і коли він вже ******** запорєбрік?
  • Огусто
    Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9364
  • Maksim Perepelitca
    "Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковымhttps://www.obozrevatel.com/russia/maski-v-kremle-sbroshenyi-rossiya-idet-k-vojne-krahu-tupiku-i-krovi-eks-polkovnik-fsb-gudkov.htm
    ------------------------------------------

    .......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
    Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини