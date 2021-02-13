Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики: "Якщо когось іншого призначать"

Якщо Кабмін призначить міністра енергетики, нинішній виконувач обов'язків Юрій Вітренко покине пост першого заступника.

Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити", – сказав Вітренко.

Керівник міністерства енергетики наголосив, що для нього "взагалі посада не є важливою".

"Тобто я пішов працювати, тому що мені сказали, що потрібно допомогти державі. Ось у спосіб, у який я можу, я державі допомагаю", – додав Юрій Вітренко.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.