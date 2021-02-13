Новини • Закриття каналів Медведчука

Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст

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Одночасно з президентом України Володимиром Зеленським у ОАЕ вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Літак яким користується подсанкціонний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо залишити літак в Мінську, то під українські санкції він не потрапляє", - повідомив він напередодні.

Коли з'явилася інформація, що туди ж вирушив Зеленський, Ткачук прокоментував: "Популярний напрямок ОАЕ".

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Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 01
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 02
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 03

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.

Топ коментарі

  • Топ Ган
    Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 9971 Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 6759
  • Утилизация ватников
    Что зеленое чмо сдаст в этот раз?
  • Yurii Sliusarchuk
    попалили будку ...
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