Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст

Одночасно з президентом України Володимиром Зеленським у ОАЕ вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Літак яким користується подсанкціонний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо залишити літак в Мінську, то під українські санкції він не потрапляє", - повідомив він напередодні.

Коли з'явилася інформація, що туди ж вирушив Зеленський, Ткачук прокоментував: "Популярний напрямок ОАЕ".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.