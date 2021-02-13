В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ

Американській стороні слід терміново вивести військовий контингент з різних країн і повернути споконвічно індіанські території.

Таку заяву співголова "Асамблеї слов'янських народів кримського регіону" Роман Чегринець зробив у відповідь на слова представника постпредства США при ООН Родні Хантера на засіданні Ради безпеки ООН, що Вашингтон ніколи не визнає Крим російським і не зніме санкції з РФ доти, поки вона не змінить курс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Хочеться відповісти США їхньою мовою. Може, вони так швидше зрозуміють. По-перше, США негайно мають припинити свою агресію проти корінного населення Америки і звільнити незаконно захоплені споконвічно індіанські землі", - сказав він в коментарі РІА "Новости".

"По-друге, терміново вивести американський військовий контингент з тих країн, куди вони увійшли без запрошення. По-третє, усвідомити, що час однополярного світу підійшов до кінця", - додав Чегринець в розмові з агентством.

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Він зазначив, що стосовно США вже давно необхідно ввести контрсанкціі. "Не треба спускати образи на адресу Криму й Росії", - підкреслив співголова асамблеї.

У відповідь на висловлювання Родні Хантера в "парламенті" окупованого Криму заявили, що півострів вже "виробив імунітет до іноземних економічних обмежень, тому жителям регіону "вся ця санкційна дурниця "байдужа".

"У всіх цих доводах немає ні слова правди про те, що насправді відбувається в Україні і в Криму, і схожі вони з міркуваннями науково-фантастичного жанру. Крим давно йде своєю дорогою. Влада США, роблячи заяви щодо Криму, займається черговою писаниною", - сказав віцеспікер "кримського парламенту" Володимир Бобков у коментарі РІА "Новости".

На його думку, такі заяви розраховані "на внутрішню західну аудиторію, щоб вирощувати і підігрівати там русофобські настрої і потім використовувати в своїх корисливих, в тому числі, геополітичних інтересах". Кримчани, як вважає Бобков, "до подібних однотипних заяв звикли, абсолютно байдужі і пропускають їх повз вуха".

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Нагадаємо, 11 лютого на засіданні Радбезу ООН представник постпредства США Родні Хантер заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.