Зеленський сподівається, що громадяни ОАЕ приїжджатимуть в Україну як туристи

Українська влада впевнена, що громадяни ОАЕ відкриють для себе Україну, в якій чимало унікальних туристичних місць.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю еміратському інформагентству WАМ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми впевнені, що зможемо залучити еміратців стати нашими гостями. Наше агентство туризму обговорить ці питання з Міністерством економіки ОАЕ. У нас чимало туристичних "магнітів", - зазначив глава держави.

При цьому він звернув увагу, що українці активно відвідують ОАЕ, чому сприяє безвізовий режим між країнами. Зокрема, тільки в 2019 році понад 250 тисяч громадян України відвідали Емірати.

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"Звичайно, пандемія внесла свої корективи, але коли ми подолаємо її наслідки, українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, зі свого боку, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що в ОАЕ проживають близько 15 тисяч українців. Вони працюють в різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги.

"Агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною. За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї. Важливо, що наші громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув з офіційним візитом в ОАЕ.