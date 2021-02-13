Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав три основні причини, які, на його думку, вплинули на падіння рейтингів влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Назву кілька причин, я в них упевнений. Причина перша - є якась закономірність, непрості часи, COVID, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга - проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... Сьогодні потік брехливої ​​інформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник - це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", - сказав Єрмак.

Третя причина, на думку глави ОП, полягає в низькому рівні інформаційної політики влади.

"Третя причина - рівень інформаційної політики залишає бажати кращого. Люди мають відчувати, що їм стає жити краще, це найголовніше. Але дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще. Влада не має жодного свого телеканалу, проти неї працює абсолютно інша система, на сьогодні причини такі. Причини не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, "за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити найкращу медицину", - сказав Єрмак.

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Керівник Офісу президента додав, що "ми не скаржимося, цього від нас ніхто не дочекається".