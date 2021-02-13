Сенат США не підтримав імпічмент Трампа
За винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, включаючи сімох республіканців, проти - 43 законодавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і як мінімум 17 республіканців.
Спостерігачі остаточно переконалися в тому, що дві третини Сенату навряд чи підтримають точку зору демократів у суботу вдень, коли лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтвердив, що він буде голосувати проти імпічменту.
Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.
На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.
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Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.
Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.