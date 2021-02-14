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Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського

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Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського
Партія "Слуга народу" готова до союзу з політичними силами, які підтримують курс і передвиборчі гасла президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Партія "Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією - весь план, із яким президент і партія "Слуга народу" йшли на виборчу кампанію. Якщо ми знаходитимемо з такими політичними силами спільну мову, якщо ми разом бачитимемо, як реформувати і розбудовувати країну, то чому ні?" - сказав він.

Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію зі "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.

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Зі свого боку, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    слова "зеленский" и "курс" сочетаются только во фразе : зеленский должен пройти курс лечения от мании величия и наркозависимости!
  • Van-Basten Van-Basten
    Цензор.Нет - "Ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко."

    Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

    Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 6781
  • атеїст ПЦУ
    Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 9882
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