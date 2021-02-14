Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Партія "Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією - весь план, із яким президент і партія "Слуга народу" йшли на виборчу кампанію. Якщо ми знаходитимемо з такими політичними силами спільну мову, якщо ми разом бачитимемо, як реформувати і розбудовувати країну, то чому ні?" - сказав він.
Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію зі "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.
Зі свого боку, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.