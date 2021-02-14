Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що"
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Президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Під час бесіди з головними редакторами ЗМІ, фрагменти якої показав у неділю телеканал "Росія-24", глава держави зізнався, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які зазнали травм та каліцтв, особливо діти, на Донбасі". "На наших із вами плечах - я кажу "наших із вами", бо ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію загалом. І перш, ніж ухвалити якесь рішення, ми маємо подумати про наслідки будь-якого нашого кроку", - звернувся Путін до учасників зустрічі.
Водночас він заявив: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що".