Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Українська енергосистема здатна витримати зимові випробування без віялових відключень електроенергії.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що закінчимо взимку без віялових відключень. Зараз працюють ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було жодних відключень", - сказав Юрій Вітренко.

Нагадаємо, українська енергетика цієї зими опинилася в непростій ситуації. За даними НКРЕКП, однією з причин є те, що з листопада 2020 року запаси вугілля на електростанціях зменшилися у понад п'ять разів, і вони в 5,5 раза менші, ніж були на початку лютого 2020 року.

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Запорізька АЕС, найбільша в Україні електростанція, із запізненням вивела з ремонту три свої енергоблоки. Проблеми ядерної енергетики експерти називають однією з причин дефіциту електроенергії та її імпорту.

Станом на початок лютого на електростанціях було менше пів мільйона тонн вугілля, і більшість його було зосереджено на двох ТЕС – Слов’янській та Луганській (на лінії фронту в місті Щастя).

У січні та лютому були моменти, коли Україна просила технічної допомоги у енергосистеми Білорусі, а в лютому Київ також змушений був імпортувати електроенергію з Росії.

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