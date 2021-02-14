Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це стало черговою фазою найграндіознішого полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, адже наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосовано 75 млн осіб. Це - найвищий показник в історії для чинного президента", - зазначив він у заяві.
Трамп також пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. "Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише починається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої - домогтися величі для всіх американців", - підкреслив колишній президент.
Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі було оголошено імпічмент.
На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.
Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.
13 лютого стало відомо, що за винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, зокрема сім республіканців, проти - 43 законодавці. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і щонайменше 17 республіканців.