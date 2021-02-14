За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС

За минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях із підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використовував проти наших захисників і поблизу Старогнатівки.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. На обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - наголошують у штабі.

Крім цього, зазначається, що від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українським воїнам, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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