Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа

Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Байден вважає його нагадуванням про те, що "демократія крихка" і кожен американець зобов'язаний захищати правду.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.

"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав імпічмент Трампа. Трамп, зі свого боку, назвав невдалу спробу імпічменту "полюванням на відьом".

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