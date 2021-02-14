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Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа

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Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа
Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Байден вважає його нагадуванням про те, що "демократія крихка" і кожен американець зобов'язаний захищати правду.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.

"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав імпічмент Трампа.  Трамп, зі свого боку, назвав невдалу спробу імпічменту "полюванням на відьом".

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Шкода що не вийшло заколоти рудого кабанчика....
  • Zenitchik
    А що поганого в Трампі?
    Санкції на паРашу та друзів ху йла, санкції на Північний потік 2, Джавеліни та інша військова допомога Україні, боротьба з фєйковим макароновірусом та Deep State ...
  • Юрій Ан
    И какие у него преступления?
    Не начинал каждое утро с отсасывания неграм и геям?
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