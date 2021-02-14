Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі

Президент Російської Федерації Володимир Путін допускає можливість відключення на території Росії зарубіжних інтернет-сервісів. Таке, за його словами, можливо у разі "ворожих дій проти РФ".

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Путін зазначив, що в Кремлі не хочуть проблем для користувачів, проте у випадках загрози "ворожих дій" реагуватимуть.

"Коли вже ворожі дії здійснюються, я цього (відключення інтернет-сервісів. - Ред.) не відкидаю. Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі", - сказав Путін.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT.

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