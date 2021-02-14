В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано

3094 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини і 72 медпрацівники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1917 осіб, летальних випадків - 45, одужали 2002 людини, здійснено 19 211 тестувань за добу (методом ПЛР - 15576, методом ІФА - 3635).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 271 143 особи, одужали 1 114 301 людина, летальних випадків - 24 330, проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях", - додав Степанов.

Читайте також: Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.