В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За інформацією Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1917 осіб, летальних випадків - 45, одужали 2002 людини, здійснено 19 211 тестувань за добу (методом ПЛР - 15576, методом ІФА - 3635).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 271 143 особи, одужали 1 114 301 людина, летальних випадків - 24 330, проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях", - додав Степанов.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
м. Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 125 випадків;
Волинська область – 78 випадків;
Дніпропетровська область – 212 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 220 випадків;
Закарпатська область – 207 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 483 випадки;
Київська область – 184 випадки;
Кіровоградська область – 11 випадків;
Луганська область – 22 випадки;
Львівська область – 164 випадки;
Миколаївська область – 121 випадок;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 33 випадки;
Сумська область – 87 випадків;
Тернопільська область – 126 випадків;
Харківська область – 93 випадки;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 121 випадок;
Черкаська область – 80 випадків;
Чернівецька область – 272 випадки;
Чернігівська область – 71 випадок.