В Україні знеструмлено низку населених пунктів у двох областях, - ДСНС
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Станом на 7:00 14 лютого через негоду знеструмлено 11 населених пунктів у двох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"Станом на 7:00 14 лютого унаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях, а саме: у Чернівецькій - 6, у Житомирській - 5", - підкреслюють у ДСНС.
Також зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.