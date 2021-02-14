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Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів

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Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів
Президент Російської Федерації Володимир Путін переконаний, що акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального пов'язані з пандемією коронавірусу.

Люди вийшли на вулиці нібито через те, що у них накопичилося роздратування через погіршення якості життя за період карантину. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що "різні протиборчі сили" намагаються скористатися ситуацією.

"Фігуранта цієї (Навального. - Ред.) використовують саме зараз. Саме тоді, коли у всіх країнах світу, зокрема у нас, виникає втома у людей, накопичується роздратування. Виникає невдоволення, зокрема щодо умов, у яких вони живуть, рівнем своїх доходів", - сказав Путін.

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Топ коментарі

  • Oleh57
    Я не розумію тільки одного - яке ця "новина" має відношення до України???
  • Люцифер
    Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 3683
  • а ес c5e83b5a
    Во дает. А наш тоже не песет задних. В эмираты поехал с официальным визитом на день влюбленных с женой. Тоже всех за идиотов считает.
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