Вітренко пояснив, чому "Нафтогаз" є збитковим

"Нафтогаз" є збитковим підприємством і практично не заробляє на продажі газу, закупленого раніше.

Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, "Нафтогаз" закуповував газ влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, приблизно стільки ж, скільки коштує зараз. Тому "Нафтогаз" на цьому газі нічого особливо не заробив. Він заробляє на газі власного видобутку, собівартість якого, як я і кажу, приблизно становить до 3 грн. Він потім його продає дорожче, а цей прибуток потім він спрямовує до бюджету", - сказав він.

Тож, за словами т.в.о. міністра енергетики, "Нафтогаз" збитковий.

"За дев'ять місяців він показав величезні збитки. Якщо подивимося навіть на попередні роки, наприклад на 2019 рік, то якби не результати щодо мого напрямку (судовий спір із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. - Ред), там теж був би збиток . "Нафтогаз" втрачає кошти. Якщо хтось думає, що він прибутковий, мовляв, що ось за рахунок підвищення тарифів він став прибутковим, то ні", - пояснив Вітренко.

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"Але за рахунок того, що він ("Нафтогаз". - Ред.) отримав компенсацію із бюджету в 32 млрд грн, за рахунок цих компенсацій із держбюджету, я сподіваюся, він все ж буде прибутковим за підсумками року", - додав він.