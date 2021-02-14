14 лютого в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, - ДСНС

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"За даними "Укргідрометцентру", 14 лютого через снігопади та хуртовини на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей і в горах Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 13-14 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - наголошують у ДСНС.

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