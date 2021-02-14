Осередок вірусного гепатиту А виявили на Одещині. У дитбудинку сімейного типу захворіли 15 дітей та 1 дорослий, - ДСНС
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У місті Роздільна Одеської області в приватному будинку на вірусний гепатит А захворіли 15 дітей та 1 дорослий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
"13 лютого в місті Роздільна на вул. Лисенка, 2-А, в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, зокрема у 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взято під опіку)", - наголошують рятувальники.
Також зазначається, що в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що в дитячому будинку на Одещині зафіксували спалах гепатиту - захворіли семеро дітей та опікун.