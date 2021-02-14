Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва видворили з України іноземця з кримінальною біографією. У своїй країні чоловік раніше вже відбував покарання за насильницькі злочини, йому заборонено в'їзд до України на три роки.

Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування в Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. Також у своїх соціальних мережах він висловлював наміри вчинити низку тяжких злочинів на території України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Столичні оперативники відразу ж почали пошуки іноземця.

"Інформація про його перебування в Києві підтвердилася. Упродовж доби оперативники розшукали норвежця. Він жив в одному з хостелів. Беручи до уваги його кримінальну біографію і наміри вчинити тяжкі злочини, до його затримання залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставлено в Державну міграційну службу для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні. Крім того, ухвалено рішення про видворення норвежця з території України із забороною в'їзду на три роки", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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