Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту

Президент США Джо Байден запропонував Сенату підтримати кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря із політичних питань.

Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нуланд працювала в адміністрації Обами на посту помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на запитання законодавців. У разі схвалення комітетом у Сенаті проголосують щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.

Зазначимо, що після відходу адміністрації Обами Вікторія Нуланд увійшла до академічних кіл і аналітичних центрів, відкрито критикуючи зовнішню політику Трампа, зокрема щодо Росії. Зараз Нуланд перебуває у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд до країни.

Нуланд не єдиний антиросійський кандидат Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США, на відміну від уряду Трампа, здатна ефективним чином протидіяти зловмисному впливу Росії.

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