Байден пропонує Сенату призначити Нуланд заступником держсекретаря Держдепартаменту
Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нуланд працювала в адміністрації Обами на посту помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.
Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на запитання законодавців. У разі схвалення комітетом у Сенаті проголосують щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.
Зазначимо, що після відходу адміністрації Обами Вікторія Нуланд увійшла до академічних кіл і аналітичних центрів, відкрито критикуючи зовнішню політику Трампа, зокрема щодо Росії. Зараз Нуланд перебуває у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд до країни.
Нуланд не єдиний антиросійський кандидат Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США, на відміну від уряду Трампа, здатна ефективним чином протидіяти зловмисному впливу Росії.