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На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)

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На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)
На Донбасі три українські військовослужбовці загинули унаслідок підриву на невідомому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у  фейсбуці.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новолуганське.

"Під час переміщення на позиції унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини події з'ясовуються.

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Як повідомляється на сторінці у фейсбуці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, близько 10:00 у районі населеного пункту Новолуганське Донецької області унаслідок підриву на мінному пристрої загинули два військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади, жителі міста Кременчук Полтавської області: солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович та капітан Войтенко Олександр Володимирович.

Інформація про третього загиблого воїна уточнюється.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелене перемир"я триває !!! А зелена потвора в Омані дупу гріє!!!)))
  • саша паламарчук
    Щоб ви повиздихали кацапи гьобані разом зі своїми виводками!
  • 18c49ed2
    Вечная память героям.

    На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве - Цензор.НЕТ 7968
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