Населення України продовжує скорочуватися: Інститут демографії назвав основні причини

В Україні продовжує стрімко скорочуватися населення. Головні причини - низька народжуваність і коротка тривалість життя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі каналу "Україна 24".

За її словами, в Україні один із найнижчих рівнів народжуваності у Європі.

"Зазвичай головна увага в нас приділяється народжуваності, але основна наша проблема ще з радянських часів - коротка тривалість життя. І немає стабільної динаміки зростання, на жаль. Багато людей помирає навіть у працездатному віці, особливо чоловіки. Тому велика різниця між кількістю жінок та чоловіків", - зазначила Ткаченко.

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На думку експертки, стан суспільства в Україні - це пряме відображення демографії, зокрема.

"Очевидно, нам потрібно навчитися краще ставитися один до одного. Сам настрій потрібно міняти для того, щоб люди почувалися спокійніше і впевненіше. Для кращої народжуваності потрібна впевненість у завтрашньому дні, як би це не банально звучало", - сказала вона.

Демографічна ситуація в Україні, за словами Ткаченко, схожа на ситуацію в Молдові, Білорусі, Росії, а також у країнах Балтії.

За даними Держстату, за рік населення України скоротилось на 300 тисяч людей і станом на 1 грудня 2020 року становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.

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