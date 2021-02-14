Новини • Коронавірус і карантин

У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації

4 73331
У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації
У Європейському Союзі мають намір запровадити сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Цей документ відрізнятиметься від паспорта вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, цей документ буде медичним і міститиме всі дані, пов'язані з вакцинацією.

"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Йдеться про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

Водночас цей документ не надаватиме жодних привілеїв, як от можливість вільно подорожувати.

Читайте також: AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    От вам и примусова вакцинація. А для чого? Ви думаєте для того, щоб вас "рятувати" від "смертельної" хвороби? Смішні, тупі і наївні....
  • belge
    В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 7163 Правильно. И кольцо в ноздрю. А невакцинированным - колокольчик на шею.
  • YU ST
    В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 6742
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини