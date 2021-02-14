Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес

Щеплення і дотримання правил гігієни можуть допомогти в боротьбі з COVID-19, а от закриття кордонів не є настільки ефективним у боротьбі з коронавірусом.

Про це заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони.

"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть уберегти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року було закрито кордони", - заявила вона.

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