Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу". ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
"Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Крім того, там є теж два режими - митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Ба більше, я навіть розкрию таємницю. Я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", – сказав Вітренко.
Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.
"Ми тримаємо "Нафтогаз" у державній власності для того, щоб "Нафтогаз" якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам собою не працює ефективно, щоб "Нафтогаз" виконував ще якісь інші функції. Наприклад, гарантував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого "Нафтогазу" у підземці газу. Ба більше, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці. Бо багато спекуляцій лунає на цю тему. Мовляв, "Нафтогаз" закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно", - додав в.о. міністра.
На початку січня пресслужба НАК "Нафтогаз України" повідомила, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів.