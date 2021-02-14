Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу". ВIДЕО

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається у підземних сховищах "Нафтогазу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Крім того, там є теж два режими - митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Ба більше, я навіть розкрию таємницю. Я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.

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"Ми тримаємо "Нафтогаз" у державній власності для того, щоб "Нафтогаз" якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам собою не працює ефективно, щоб "Нафтогаз" виконував ще якісь інші функції. Наприклад, гарантував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого "Нафтогазу" у підземці газу. Ба більше, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці. Бо багато спекуляцій лунає на цю тему. Мовляв, "Нафтогаз" закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно", - додав в.о. міністра.

На початку січня пресслужба НАК "Нафтогаз України" повідомила, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів.

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