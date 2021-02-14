Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков
Про це сьогодні під час візиту в ОАЕ зазначив глава МВС Асен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських еміратів, провів робочу зустріч з заступником генерального секретаря Верховної Ради національної безпеки ОАЄ Алі Мохамедом Аль Шамсі.
Під час зустрічі сторони намітили подальші напрями двосторонньої співпраці, серед яких: активне співробітництво наших країн в сфері протидії терористичним та екстремістським організаціям, та поглиблення співробітництва у міграційній сфері.
"Вважаю, що необхідно поглибити співробітництво між міграційними органами наших країн, а саме у сфері протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми, видачі та оформлення документів, захисту персональних даних. Пропоную напрацювати та підписати відповідний документ", - зазначив Арсен Аваков.