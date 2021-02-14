"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента

У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічної співпраці на понад 1 млрд дол. США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дозволить обмінюватися і розвивати передові технології.

"EDGE робить акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн", - сказав генеральний і керівний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

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