Суд звільнив із-під варти Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію "Громадському" підтвердили в прокуратурі Київської області.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькіна, зокрема Андрієві Кравченку. Останнього підозрюють щонайменше у трьох вбивствах, як і самого Редькіна.

"Апеляційний суд звільнив з-під варти Ігоря Редькіна - підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої. І це при тому, що одним з ключових доказів можливої ​​причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, яку було залишено недалеко від місця злочину. Це при тому, що в минулому році був убитий один зі свідків у справі - Маміхан Умаров "Анзор" Anzor Beck, а ймовірний організатор злочину Салах Хумаідов і ймовірний куратор угруповання Сергій Константинов - в розшуку. Це при тому, що ще дві ДНК на зброї не встановили. Сам же Редькін не визнає інкримінованих йому злочинів і говорить про телефон, який нібито був в іншому місці", - розповіла Вікторія Рощина.

Ігор Редькін — уродженець міста Каспійськ Республіки Дагестан. Тривалий час проживав в Україні. Мав бізнес в компанії ІТ-технологій. У Реєстрі юридичних осіб він вказаний як співвласник та засновник декількох компаній, зокрема "Голден-Фіш" та "Блек-Шрімп".

Серед їх засновників є і народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Арістов. Останній зазначив, що з весни 2019 року Редькін більше не має відношення до цих компаній. Відтоді, запевняє Арістов, їхня співпраця закінчилася. Також правоохоронці встановили, що Редькін незаконно отримав українське громадянство.

За даними слідства, Редькін входив до злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. Куратором цієї групи правоохоронці вважають бізнесмена Сергія Константінова, якого наразі оголошено у розшук.

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У вересні 2019 року поліція затримала Редькіна та ще шістьох членів групи за підозрою у двох вбивствах: у вересні 2016 року в селищі Крушинка Васильківського району Київщини вбили директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, у 2019 році — керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького.

Однак згодом Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов'язання. 12 січня 2020 року правоохоронці затримали Ігоря Редькіна за підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої.

Одним з ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату. На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

Сам Редькін заперечує свою причетність до злочину та каже, що в день вбивства його телефон перебував у іншому місці, але в прокуратурі запевняють — це не алібі.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.