Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Президент наголосив, що фактично Україна як держава взяла відповідальність за ці бізнеси та їхній розвиток в ОАЕ. Він зазначив, що мав дуже теплу та продуктивну зустріч зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обидві країни вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.
"Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами", – зауважив Президент.
Володимир Зеленський наголосив, що ми будуємо сильну Україну, а це означає не лише державу, що вміє захистити себе, а й сильну економічно. У цьому напрямку держава та бізнес мають співпрацювати та підтримувати одне одного.
"Ми будемо захищати український бізнес, для нас це дуже важливо. Але й українському бізнесу треба теж підтримувати й захищати свою державу. Тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій", – додав Президент.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.