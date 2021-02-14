Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Від початку доби 14 лютого на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я. Троє воїнів загинули від підриву на невідомому пристрої, - штаб ООС

2 21317
Від початку доби 14 лютого на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я. Троє воїнів загинули від підриву на невідомому пристрої, - штаб ООС
Протягом поточної доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На жаль, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів...

У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 3 гектари території та передали на знищення 52 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
  • Олександр Тітаренко
    Шоб ти зд-х падло Зе
  • Игорь Монахов
    Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини