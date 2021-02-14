Підрив трьох воїнів на Донбасі: ДБР порушило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових. Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування цього кримінального провадження на особистому контролі та висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців", - повідомили в ДБР.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 14 лютого зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.