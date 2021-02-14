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Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА

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Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА
За останню добу до лікарень Львівської області госпіталізували трьох осіб з обмороженням кінцівок, одна людина померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

"У суботу близько 12:00 в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували 69-річного жителя Золочева з діагнозом "загальне переохолодження, обмороження верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

Крім того, в приймальне відділення Новоярівської лікарні поступили два жителі села Великосілки - 27 і 58 років.

У молодшого медики діагностували обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня, у старшого - обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних і східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку зими в Україні від переохолодження померло 150 осіб, 1650 - постраждали, - МОЗ

Топ коментарі

  • Петр Дибров 4c656e43
    Печально, но в основном по пьяне... Пьяные пешеходы себя наказывают, как один здесь требовал наказания для них....
  • Глеб Попов
    Реально не припомню таких морозов в середине февраля, обычно -30 только на Крещение бывало.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    у нас -10...снега не много, см 10, но... но перед этим шли дожди при -7 (??) на старый начавший подтаивать снег...т.е. эта каша замерзла бурунами и торосиками и под снегом гололед (траве и озимкам погановато...если б без корки - класс) с утра ожидаем -13 и до -20 ...а еще ветер..до того мерзкий шквальный ветер что бррр...добавляет мороза по ощущениям
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