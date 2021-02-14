Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ
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Глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявляє, що в Україні ще не зустрічалися нові штами COVID-19, найближчим часом будуть отримані результати аналізу декількох зразків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.
"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України передали в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - зазначив Хабіхт.
Як повідомлялося, 9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну, але влада готова їм протистояти.