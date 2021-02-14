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Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ

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Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ
Глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявляє, що в Україні ще не зустрічалися нові штами COVID-19, найближчим часом будуть отримані результати аналізу декількох зразків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України передали в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - зазначив Хабіхт.

Як повідомлялося, 9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нові штами коронавірусу можуть прийти в Україну, але влада готова їм протистояти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес

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Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Дык никто их и не искал !
  • Топ Ган
    ...почему-то вспоминается бородатый анекдот о Неуловимом Джо... Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9023 Новые штаммы коронавируса в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3353
  • Юрий Аверьянов
    Кто случайно встретит новый штамм немедленно сообщите в полицию и СБУ!
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