Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну

Журналіст Михайло Ткач прокоментував висловлювання голови Держприкордонслужби про те, що скандальний депутат Тарас Козак не покидав межі України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці (наводимо текст без змін).

Ткач зазначив:"Оце так рівень! Цілий начальник державної прикордонної служби не просто коментує, чи в країні перебуває депутат Козак, а навіть знає, хто орендував в Мінську! літак, яким Козак користувався останні років 5. (Цим бортом завжди користувався лише Козак та його оточення). Думаю, це авжеж, ніяк не пов‘язане з візитом президент Зеленського до ОАЕ. Давно такий сервіс працює?"

А пусті сторінки одразу підхоплюють цю новину і несуть в коментарі.

Завжди в таких випадках офіційні органи посилались на те, що це приватна інформація особи. Тепер з такими можливостями журналістам значно легче буде робити матеріали, не витрачаючи час на пошук відповідних джерел.

Два дні тому, ще до того, як стало відомо про візит президента, я опублікував допис про те, що гольфстрім 450, яким користується Козак, вилетів з Мінська і здійснив посадку в Абу-Дабі (ОАЕ).

Користуючись нагодою, можна так само через начальника прикордонної служби оперативно дізнатись, де наразі перебуває, наприклад, бізнесмен Павло Фукс, літак гольфстрім 650, яким користується Віктор Медведчук, і сам Медведчук? А то в коментарі дуже загальне формулювання і прізвище не фігурує "все набагато простіше - якщо говорити про окремих громадян, які є його найближчими соратниками і про яких суспільству відомо, що вони перетинали кордон, скажімо так, в безпосередньому зв'язку з Тарасом Козаком, то ці особи також в лютому Україну не залишали".

Хто сьогодні з Одеси прилетів в Дубай літаком з бортовим OE- GCE і 12.02. з Києва на 9h-jpc? Просто перевіряю. Різне буває.

І чи можна звертатись за такою інформацією на регулярній основі в подальшому?"

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