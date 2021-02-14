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"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

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Радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Як передає Цензор.НЕТ фраза була написана в коментарях до його посту в фейсбуці.

МВФ обкакався, - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну 01

Напередодні стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони повинні знайти компроміси".

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    рівень зеленої влади - фєкальні "жарти"
  • Чайка Київ
    Та ні. Це ви обісрал.ись.
    "Денежный хералий: МВФ выдала красную карточку главным саботажникам Украины - ЗеСлугам Кремля" https://www.youtube.com/watch?v=GNX7TVx7kj0
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Оказывается МВФ приезжал в Украину денег просить. А ему не дали...
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