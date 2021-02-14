"МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

Радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".