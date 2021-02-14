Новини

"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева

41 114110
Ексглава ОП Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї, зазначивши, що його "тероризував звільненням один п##арас".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Богдан зазначив: "Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї.

Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави.

Ти будеш сидіти... " 

Також читайте: Помер посол України в Китаї Камишев

Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Привет
    А фамилия этого идараса не на букву З случайно начинается...или она на букву Е...??
  • Nataliia Radchenko
    Нарешті не витримав Богдан, розказав нам хто у ванні теплій з Вовкою в ОПУ кувиркається
  • Ned Stark
    Якось так?
    "Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева - Цензор.НЕТ 5208
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини