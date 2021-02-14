"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева
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Ексглава ОП Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї, зазначивши, що його "тероризував звільненням один п##арас".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Богдан зазначив: "Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї.
Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави.
Ти будеш сидіти... "