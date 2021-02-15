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Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко

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Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко
Видобутий в Україні газ має низьку собівартість і не експортується, а йде на потреби українців,

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко.

"Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія "Укргазвидобування") видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення", – сказав Вітренко.

Він підкреслив, що собівартість приблизно 2,6 гривні, тобто в 2-3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платять українці. "Потрібно ще врахувати тариф на передачу. Але в принципі в будь-якому випадку собівартість набагато менше, ніж ринкова ціна", - зазначив Вітренко.

Також дивіться: Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу". ВIДЕО

Вітренко додав, що виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", – сказав він.

"Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону", – пояснив посадовець.

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Норот и слуги!
    Все едины!
    Но только разное едим мы...
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Короче, полный "конец эпохи бедности" - украинцы должны держать на плаву зеленомику, увеличение расходов на мусоров, прокуроров, ГБР, судей, ОП, на дорогие полёты всяких Ермаков, на пиар и попытки удержания рейтинга тупого недоросля всякими "большими достройками" с перерезанием ленточек, и т.д. Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев, - Витренко - Цензор.НЕТ 299
  • Yakov Yakov
    витренко, баран, в себестоимость добычи газа входят ВСЕ затраты.
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