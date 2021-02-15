У світі зафіксовано мінімальний за чотири місяці добовий приріст інфікованих коронавірусом, - ВООЗ

14 лютого у світі зареєстрований найменший з жовтня 2020 року добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За останні 24 години на планеті підтвердили 300 тис. випадків COVID-19. Останній раз менше було тільки 13 жовтня - 297 тис.

Всього з початку пандемії ВООЗ підтвердила понад 108 млн випадків COVID-19 і більш як 2,38 млн смертей серед інфікованих (14 лютого 2021 року - 7776).

Спалах коронавірусної інфекції почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

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