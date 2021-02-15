На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може прикидатися, що режим тиші дотримується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав він в ефірі одного з українських телеканалів, передає ЛБ

"Ми не можемо прикидатися, і сказати, що ми дотримуємося режим тиші, а вони стріляють, а ми ось такі хороші, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь", - переконаний він.

Крім того, Кравчук додав, що "наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним, як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом".

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