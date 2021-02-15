Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї

Президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити законодавство, що регулює носіння і використання зброї. Зокрема, він закликав повністю заборонити штурмову зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що це прохання він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.

"Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, які вміщують вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборону на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях", - зазначив Байден.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроект про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.

У США регулярно відбуваються масові розстріли, нерідко з десятками жертв. У 2018 року найбільший кривавий інцидент такого роду стався в лютому, коли 19-річний Ніколас Круз відкрив стрілянину в своїй колишній школі в Паркленді (штат Флорида). В результаті загинули 17 людей, 17 отримали поранення. У 2019 році 21-річний стрілець убив 23 відвідувача торгового центру в місті Ель-Пасо (Техас), ще 23 людини було поранено.