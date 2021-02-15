Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це йдеться в повідомленні Білого дому.
Зазначається, що це прохання він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.
"Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, які вміщують вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборону на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях", - зазначив Байден.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроект про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.
У США регулярно відбуваються масові розстріли, нерідко з десятками жертв. У 2018 року найбільший кривавий інцидент такого роду стався в лютому, коли 19-річний Ніколас Круз відкрив стрілянину в своїй колишній школі в Паркленді (штат Флорида). В результаті загинули 17 людей, 17 отримали поранення. У 2019 році 21-річний стрілець убив 23 відвідувача торгового центру в місті Ель-Пасо (Техас), ще 23 людини було поранено.