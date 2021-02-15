Спалах коронавірусу в м. Ухань був більшим, ніж вважалося, - ВООЗ

Дослідники зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вивчають походження коронавірусу в Китаї, при відвідуванні китайського міста Ухань, де вірус був виявлений уперше, дійшли висновку, що його поширення, ймовірно, почалося раніше, ніж вважалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN.

Провідний дослідник місії ВООЗ Пітер Бен Ембарек розповів телеканалу, що місія виявила кілька ознак більш широкого поширення вірусу в 2019 році, зокрема, вперше встановила, що в Ухані вже в грудні було виявлено більше десятка штамів вірусу.

"Вірус широко циркулював в Ухані в грудні, що є новим відкриттям", - сказав експерт.

Як підтвердження, він повідомив, що китайська сторона дала можливість поспілкуватися з першим зараженим ще 8 грудня.

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Китайська сторона офіційно інформувала ВООЗ про виявлення нового типу коронавірусу 31 грудня 2019 року.

Ембарек зазначив, що китайські вчені надали групі дані про 174 випадки захворювання коронавірусом, зареєстровані в Ухані в грудні 2019 року. З цих 100 випадків були підтверджені лабораторними дослідженнями, ще 74 - клінічним діагнозом, заснованим на симптомах у пацієнтів.

За словами експерта, захворювання, викликані коронавірусом, тільки в 15% випадків мають важкий перебіг, у більшості випадків - легкий. Тому він не виключив, що були виявлені не всі хворі, їх загальна кількість в грудні могло перевищувати 1 тис. людей.

Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Китай оприлюднити всю наявну в його розпорядженні інформацію про походження коронавірусу COVID-19. Говорячи про розслідування ВООЗ щодо походження коронавірусу, він зазначив, що у США є питання з приводу низки висновків, зокрема - "щодо того, яким чином вони були зроблені".

У відповідь в посольстві КНР в США зазначили, що влада США висуває обвинувачення проти інших країн у зв'язку з пандемією COVID-19, проте саме дії Вашингтона надали негативного ефекту міжнародним зусиллям з боротьби з цією епідеміологічною загрозою.

Раніше в лютому група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. За підсумками поїздки в ВООЗ заявили, що питання про походження вірусу все ще залишається відкритим. При цьому фахівці назвали малоймовірною версію, що вірус спочатку зберігався в лабораторії в Ухані, а потім якимось чином почав поширюватися за її межами.

Версію про лабораторне походження коронавірусної інфекції озвучували, зокрема, в адміністрації попереднього президента США Дональда Трампа.