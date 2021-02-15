Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про неминучість нового загострення на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що воно (загострення ситуації на Донбасі - ред.) не просто можливе, воно практично неминуче, рано чи пізно. Кремль не залишить спроб продавити нас силою. Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути навесні, ближче до літа", — сказав він.

Арестович нагадав, що Кремль поки не домігся свого на сході України.

"А неминуче — пам'ятаєте, як все починалося? Були голоси, що президент і його команда здадуть все Кремлю. Минуло півтора року, не здали нічого", — сказав він.

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За словами радника української делегації в ТКГ, переговори щодо Донбасу йдуть дуже мляво.

"Мінський процес і Нормандський формат якщо не в глухому куті, то рухаються ледве-ледве, не в стратегічній частині, а, радше, тактичній. Режим припинення вогню, який би він не був, підвішений на волосині зараз. Два або три пункти, які були прийняті в Парижі як продовження Мінського процесу, були виконані. Ані Російська Федерація, ані ми не вийшли з цих переговорів, ми їх продовжуємо, що також само по собі є досягненням. Можливо, відкриються КПВВ, хоча я сумніваюся.

Росія ставить все в залежність від політичних зрушень. Головна умова — щоб ми вступили в переговори з представниками квазідержавних структур, і тоді все посунеться. А ми не вступаємо і не будемо вступати. Оскільки ситуація практично зайшла в глухий кут і залишається спроба скористатися допомогою США, то, можливо, це допоможе, більше розраховувати нема на що. Але я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті. Сценаріїв багато, починаючи з того, що вони інтенсифікують вплив, щоб були загиблі, і нестійка частина суспільства починала тиснути на керівництво", — сказав він.

Арестович вважає, що Росія вже ухвалила рішення щодо Донбасу.

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"Дивлячись на те, як росіяни натягують віжки з ЄС, ось цей візит Борреля, який закінчився практично образою європейського дипломата в обличчя, і заяву Лаврова, що вони не бояться розірвати відносини, — видно, що свій вибір вони зробили. Цей вибір однозначно на загострення. Ми знаємо всі засоби, які вони застосовували за 6 років, треба придумувати щось нове", — сказав він.

Раніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Україна заручилася підтримкою Заходу в питанні виконання Мінських угод.