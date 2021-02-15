Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що недалеко від населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів ...", - йдеться в повідомленні відомства.

З початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українським воїнам, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



