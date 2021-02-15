В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 145 осіб;
летальних випадків – 62;
одужало – 2 478 осіб;
здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 273 475 осіб;
одужало – 1 116 779 осіб;
летальних випадків – 24 392;
проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях", - розповів Степанов.