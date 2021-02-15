"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд

Україна та ОАЕ підписали контракти і меморандуми на 3 млрд. доларів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Меморандуми та контракти на $ 3 млрд. Перший день в ОАЕ був вдалим! Продовжуємо!", - написав Зеленський за підсумками першого дня робочого візиту в ОАЕ.

Як повідомляється на сайті ОП, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України і інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в рамках розробки перспективних інвестиційних проєктів і участі еміратської сторони в програмі приватизації державної власності в Україні.

"На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку", - цитує Зеленського його пресслужба.

Президент зазначив: залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

Поряд з цим 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.

Нагадаємо, Зеленський з дружиною Оленою прибули в ОАЕ 13 лютого.

14 лютого українська делегація в ОАЕ підписала низку двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу