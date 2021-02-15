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ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов

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ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір збільшити інвестування в агропромисловий комплекс (АПК) України в 10 разів і довести цей показник до $ 2 млрд на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента України (ОП) Тимофій Милованов.

"Сьогодні (14 лютого. - Ред.) мені пощастило бути на зустрічі зі спадковим принцом (який де-факто керує) ОАЕ. Він поставив завдання перед своєю командою збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто довести до $ 2 млрд на рік", - заявив Милованов.

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ОАЕ збільшать у 10 разів інвестиції в агропромисловий комплекс України, - Милованов 01

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Топ коментарі

  • Паравоз
    Отдадим наше сельское хозяйство арабам? ОАЭ увеличат в 10 раз инвестиции в агропромышленный комплекс Украины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6168
  • Vladimir Soukhov
    Милованова слушать -себя не уважать У него и не Зеля со Шмыгалем, а МВФ обкакался.
  • Vladimir Soukhov
    Ну не всё, а то што после евреев останется, наших евреев...
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