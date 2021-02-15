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Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко

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Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко
Українці після 1 березня зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. ПІд час запису громадяни віком 18-59 років будуть вноситися в лист очікування, громадянам старше 60 років буде призначатися час і місце вакцинації.

Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також по телефону контакт-центру.

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Наразі вивчається можливість запису через додаток "Дія".

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
  • саша паламарчук
    Більше скажу, це у них як Новий рік!
  • Uhbif
    готов свою отдать ляшко...
    кто со мной?
    думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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