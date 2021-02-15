Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Вранці 15 лютого під тимчасово окупованою російськими військами Горлівкою Донецької області підірвали місцевого "комбата народної міліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга з посиланням на паблік сепаратистів у соцмережах.

За попередніми даними, невідомі заклали в автомобілі бойовика Сергія Попова з кримінальними кличками Довгий і Дуремар фугас і привели його в дію, коли він віз дочку в школу. Обоє живі, але з пораненнями, і зараз перебувають у лікарні.

Як пише видання ОстроВ, пізніше з'явилася інформація, що вибуховий пристрій заклали під сидінням водія, але "зазнані ним рани не є серйозними".

Східна правозахисна група пише, що зараз в'їзд і виїзд з Горлівки перекритий: спецслужби окупантів і рядові бойовики проводять "відпрацювання території".

За даними джерела, вже когось впіймали і "використовуватимуть для того, щоб продемонструвати "дії українських спецслужб", які нібито спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир'я".

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Правозахисники пишуть, що Попов був підручним одного з ватажків терористичної організації ДНР Ігоря Бєса Безлера і до війни на Донбасі допомагав росіянам окупувати Крим. Вони також повідомили, що у Попова та голови окупаційної адміністрації РФ в Горлівці Івана Приходька "вже тривалий час конфлікт: не можуть поділити вивезення металобрухту з міста".





Фото: соцмережі